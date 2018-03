Radius: rayonnement fatal **1/2

On note la belle direction photo de Simon Villeneuve, l'intéressante bande sonore de Benoît Charest, une bonne maîtrise de la tension et du suspense, mais le tout est plombé par une absence de sens général, un jeu des comédiens par moments faux ou mécanique, et une finale abracadabrante et brutale.

On ne sent pas ici que c'est le manque de budget qui explique ces failles, mais bien la manière de raconter une histoire, voire l'histoire elle-même. Dommage, car l'ambiance, étrange et angoissante, est pourtant bien rendue.

* * 1/2

Radius. Thriller de science-fiction de Caroline Labrèche et Steeve Léonard. Avec Diego Klattenhoff, Charlotte Sullivan. 1 h 27.

