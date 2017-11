Wonder: le feel-good movie de l'automne ***1/2

Wonder est d'abord un livre pour enfants, qui est rapidement devenu un best-seller aux États-Unis. Son personnage principal, Auguste Pullman, est le héros de centaines de milliers de jeunes, parents et professeurs. Un mouvement national contre l'intimidation baptisé Choose Kind a d'ailleurs été créé à la suite de ce premier roman de R. J. Palacio.

En raison d'une déformation faciale, Auguste Pullman (Jacob Tremblay) n'est jamais allé à l'école, par crainte que les autres enfants l'humilient ou l'intimident. Alors qu'il entame bientôt sa cinquième année, ses parents croient que le temps est venu qu'il fréquente l'école du quartier.

Même s'il préférerait cacher son visage déformé avec son casque d'astronaute, Auggie se présente devant ses camarades sans protection. Les premières semaines, la mine bien basse, il mange seul à la cafétéria. Il faut dire que son lot quotidien est d'encaisser les regards de dégoût et les commentaires mesquins. Lorsqu'il rentre à la maison, ce sont ses parents et sa soeur qui subissent ses crises de colère et de larmes. Des scènes qui feraient même pleurer la rédactrice de Vogue, Anna Wintour.

Puis, petit à petit, à son coin de table de la cafétéria, Auggie passe l'heure du dîner avec un, deux et trois amis. Les jeunes découvrent qu'il est bien plus qu'un garçon au visage déformé.

Pour interpréter ce rôle, le réalisateur Stephen Chbosky a vraiment trouvé la perle rare en Jacob Tremblay.