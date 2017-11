Novitiate: les ordres ***1/2

La réalisatrice Margaret Betts, récompensée à Sundance du Prix spécial du jury de la meilleure cinéaste émergente, présente ici son premier long métrage de fiction. Formée au documentaire, Betts livre un travail de recherche impressionnant et captivant. On apprend quantité de détails sur la vie en communauté, mais on comprend surtout que ces soeurs - des fiancées de Dieu - entretiennent une réelle dévotion amoureuse envers le Tout-Puissant.

Mention spéciale également à la direction photo, qui met en valeur la lumière quasi spirituelle émanant de ce lieu clos (le film a été tourné dans un collège méthodiste de Nashville), ainsi que les contrastes entre le noir et le blanc, deux couleurs omniprésentes dans le film.

Sans porter de jugement sur la vie en communauté, Margaret Betts - dont il faudra suivre le travail - signe un film fascinant porté par des actrices magnifiquement inspirées.

Novitiate est présenté uniquement en version originale anglaise.

* * * 1/2

Novitiate. Drame de Margaret Betts. Avec Margaret Qualley, Melissa Leo, Julianne Nicholson. 2h03.

> Consultez l'horaire du film