Nous sommes les autres: plus de questions que de réponses... ***

Sur ce plan, il convient de souligner l'excellente performance d'Émile Proulx-Cloutier, formidable dans le rôle d'un architecte qui hérite d'un projet très ambitieux. Pascale Bussières est toujours juste - ici dans un personnage plus ambigu - et Jean-Michel Anctil tire bien son épingle du jeu dans un rôle dramatique.

Hélas, le dernier acte du film laisse dubitatif. Sans véritablement annoncer la couleur, le récit bascule en effet dans une dimension plus irrationnelle et le dénouement de l'intrigue laisse plus de questions que de réponses.

* * *

Nous sommes les autres. Drame de Jean-François Asselin. Avec Émile Proulx-Cloutier, Pascale Bussières, Jean-Michel Anctil. 1 h 40.

