Wonderstruck: magnifique, mais... plate! **1/2

De Safe à Carol, en passant par les remarquables Far from Heaven et I'm Not There, Todd Haynes s'est imposé comme l'un des plus illustres cinéastes de notre époque. Wonderstruck, sa transposition cinématographique d'un conte de Brian Selznick (Hugo), risque toutefois de diviser les admirateurs de son cinéma.

À n'en pas douter, le cinéaste a apporté un soin exceptionnel à la direction artistique de son nouveau film, et l'on prendra plaisir à plonger à la fois dans le New York des années 20 et des années 70.