The Killing of a Sacred Deer: tragédie grecque ***1/2

L'histoire: Un chirurgien et sa femme ophtalmologiste vivent paisiblement dans une banlieue avec leurs deux enfants de 14 et 12 ans. Le père a pris sous son aile un adolescent bizarre qui s'immisce au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant.

Mélange de thriller psychologique et de tragédie grecque, The Killing of a Sacred Deer de Yórgos Lánthimos (The Lobster, Dogtooth), qui revisite le mythe d'Iphigénie, n'est pas sans rappeler The Shining, de Stanley Kubrick, ou Funny Games, de Michael Haneke. Avec en prime le style décalé, les situations sordides et l'humour cynique, absurde, noir de noir, du cinéaste grec.

Colin Farrell, en chirurgien cardiaque, joue sur le même registre neutre que son personnage de The Lobster. Il prend sous son aile un adolescent étrange, pour des motifs que l'on finira par découvrir. Avec sa femme ophtalmologiste (Nicole Kidman), il sera confronté au plus inimaginable des dilemmes.