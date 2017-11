Murder on the Orient Express: la beauté du crime ***

On aimerait tous avoir un Hercule Poirot dans sa vie. Intelligent, cultivé, raffiné, drôle et rempli d'esprit, c'est le nec plus ultra des personnages justes et bons, capable de résoudre tous les crimes pour faire régner la justice des hommes.

Sous la direction de Kenneth Branagh, ce remake de Murder on the Orient Express, 43 ans après l'adaptation magistrale de Sydney Lumet, est un film grandiose, qui aborde plus les zones d'ombre de l'âme humaine que l'art du suspense.

Après une scène d'ouverture carrément ratée (qui se déroule au pied du mur des Lamentations à Jérusalem), le film est mis sur les rails alors que Poirot et les autres passagers montent à bord de l'Orient-Express. On a alors droit à des images splendides, des palettes de couleurs magnifiques, soutenues par une direction artistique d'une grande beauté.

La beauté du film, c'est également de renouer avec tous ces personnages excentriques du roman publié en 1934. Vieille princesse russe et comte hongrois, gouvernante allemande et ingénieur français, homme d'affaires italo-américain, diplomate et valet anglais. Agatha Christie dépeint un microcosme d'un monde déchu, démodé, suspendu à sa gloire passée et son bonheur fané: la vieille Europe meurtrie par la Grande Guerre.