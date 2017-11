Barbara: fascinant jeu de miroirs ***1/2

Une approche éclatée

L'approche éclatée qu'emprunte Mathieu Amalric pour raconter sa vision de Barbara peut parfois dérouter (son film n'a rien d'un biopic classique), mais elle est, à coup sûr, aussi brillante que fascinante.

Cela dit, la réussite de ce film est aussi grandement due à Jeanne Balibar. L'actrice relève avec brio un défi qui, sur papier, était quasiment inenvisageable. Non seulement habite-t-elle son personnage de tout son talent de comédienne, mais elle lui prête aussi sa voix de chanteuse de façon très crédible. Ainsi, le spectateur aura parfois l'occasion d'entendre la véritable voix de Barbara à la faveur de scènes d'archives, et, souvent, celle de Jeanne Balibar interprétant les chansons de l'auteure de Göttingen. Cette dernière a tellement su bien intégrer les chansons à son jeu que la transition se fait tout naturellement, sans heurt. Et cela n'est pas qu'un mince exploit.

Lancé au Festival de Cannes, Barbara a obtenu un «prix de la poésie», attribué spécialement par le jury de la section Un certain regard. Le prix Jean-Vigo a aussi été décerné récemment à Mathieu Amalric «pour son indépendance d'esprit et son originalité de style». Ces récompenses illustrent parfaitement ce qu'est ce film.

* * * 1/2

Barbara. Drame biographique de Mathieu Amalric. Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani. 1h38.

