Les grands esprits: l'éducation sentimentale ***1/2

Si le professeur éveille l'adolescent dissipé aux choses de l'esprit, Seydou va aider l'enseignant à se connecter à ses émotions et finalement ouvrir son coeur. À l'école comme dans la vie, personne n'est une île; on a tous besoin les uns des autres.

Dans le rôle de l'enseignant, Denis Podalydès joue toujours la note parfaite, sans jamais tomber dans les épanchements et le sentimentalisme. Seydou est interprété avec beaucoup de naturel et de sensibilité par le jeune Abdoulaye Diallo. Une révélation!

Bien sûr, le film n'évite pas les stéréotypes ni les bons sentiments de l'élite parisienne bien-pensante. Bien sûr, on voit vite venir la transformation des personnages, et la fin heureuse. Bien sûr, on peut reprocher au cinéaste son regard d'anthropologue sur une réalité proche de tous les Français. Reste que les bons sentiments ne sont pas notre pain quotidien, ces jours-ci...

* * * 1/2

Les grands esprits. Comédie dramatique d'Olivier Ayache-Vidal. Avec Denis Podalydès, Abdoulaye Diallo, Léa Drucker. 1 h 46.

> Consultez l'horaire du film