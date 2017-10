The Florida Project: le motel des rêves brisés ****

Luc Boulanger

La Presse La Presse Suivre @lucboulanger2

L'histoire: À l'ombre de Disney World, à Orlando, Moonie vit dans un motel bas de gamme avec sa mère, qui l'élève seule. Haley adore sa fille de 6 ans et la gâte à l'excès. Toutefois, elle n'a aucune autorité, étant elle-même une enfant perdue. Alors la gamine et sa bande font les quatre cents coups... L'univers où vit Moonie et sa mère est un microcosme des laissés-pour-compte du rêve américain (prostituées, Latinos, travailleurs clandestins, etc.). Or, aux yeux de l'enfant, c'est un terrain de jeu où on peut manger de la crème glacée (presque) tous les jours...