Only the Brave: hommage à des héros anonymes ***

Only the Brave

On ne peut cependant en dire autant sur le plan narratif. On prend ici beaucoup de temps et quelques chemins de traverse avant d'arriver à l'événement - réellement survenu (l'incendie sur la colline de Yarnell) - qui a inspiré ce long métrage dont la durée aurait facilement pu être réduite d'une bonne demi-heure.

Kosinski a su réunir une distribution tout étoiles (mention à Jeff Bridges), mais celle-ci doit parfois faire passer des dialogues souvent plaqués. Cela dit, l'émotion pointe quand même parfois au détour.

* * *

Only the Brave (V.F.: Seuls les braves). Drame de Joseph Kosinski. Avec Josh Brolin, Miles Teller, Jennifer Connelly. 2h13.

