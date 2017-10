Innocent: les aventures d'un innocent **1/2

Emmanuel Bilodeau, qui s'associe à Marc-André Lavoie pour la troisième fois, apporte néanmoins une énergie candide au long métrage grâce à son interprétation d'un personnage principal attachant aux mésaventures improbables.

Le Festival du nouveau cinéma a présenté le long métrage comme une «comédie hilarante». Il n'en est pourtant rien. Le qualificatif nuit à ce film qui penche plutôt vers la «tragi-comédie». Ce drame léger et empreint d'humour tire un certain bénéfice de scènes absurdes et de malaises qui s'empilent et font parfois sourire, pas plus.

* * 1/2

Innocent. Comédie dramatique de Marc-André Lavoie. Avec Emmanuel Bilodeau, Réal Bossé, Sandrine Bisson. 1 h 28.

