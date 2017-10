L'étranger: le chat et la souris **1/2

Jackie Chan souhaite que son talent d'acteur soit reconnu à sa juste valeur et espère que son nouveau film, The Foreigner, prouve qu'il peut faire autre chose que des comédies d'action farfelues. C'est effectivement dans un contre-emploi que nous retrouvons l'acteur chinois de 63 ans, qui joue Quan Ngoc Minh, homme endeuillé, torturé et assoiffé de vengeance. Malheureusement, et même s'il s'agit d'une des premières fois où Jackie Chan pleure à l'écran, son jeu n'est pas convaincant.

Ce restaurateur assiste à l'assassinat de sa fille, dans un attentat terroriste à Londres, revendiqué par une cellule de l'IRA. Dans les semaines qui suivent l'événement, l'homme attend patiemment que la justice fasse son oeuvre, mais devant la lenteur de l'enquête, décide de venger lui-même sa fille.

Pour y arriver, il demande au sous-ministre irlandais Liam Hennessy (Pierce Brosnan) de lui dévoiler les noms des auteurs de l'attentat, ce que ce dernier ne fera pas. M. Minh ne l'entend pas ainsi. L'expert en arts martiaux, doué en cascades et capable de concocter une bombe artisanale en moins de deux, ne lâchera pas le sous-ministre. Commence alors le jeu du chat et de la souris.