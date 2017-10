Ava: tout voir, tout vivre... ***1/2

Ce récit initiatique est ainsi mû par une urgence de vivre qui prendra aussi la forme d'une contestation de l'ordre établi. En compagnie d'un jeune gitan, plus ou moins délinquant, dont elle tombe amoureuse, Ava tentera de vivre dans l'exaltation absolue en se gavant d'images mentales qu'elle pourra conserver pour le reste de sa vie.

On trouve parfois dans Ava des moments plus flottants, mais il est évident que ce film est l'oeuvre d'une cinéaste dont on suivra le parcours avec intérêt.

* * * 1/2

Ava. Drame de Léa Mysius. Avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano. 1h45.

