The Mountain Between Us: bien fait, mais prévisible... ***

On ne peut certes pas blâmer Hany Abu-Assad, réalisateur de deux films finalistes aux Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère (Paradise Now en 2006 et Omar en 2014), d'aller voir d'un peu plus près à quoi ressemble la machine hollywoodienne.

The Mountain Between Us est un film bien fait, mais prévisible, plutôt générique, qui indique à quel point il est parfois difficile pour un cinéaste venu d'ailleurs d'importer sa personnalité d'artiste.