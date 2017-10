Victoria & Abdul: flirt royal ***

Or, la reine ne tolère pas le racisme. Elle exige même que la Cour traite son ami avec courtoisie et respect. Malheureusement, le film ne parvient pas à rendre crédible l'ouverture de Victoria au monde et à la culture étrangère. Les idées modernes et progressistes de la reine semblent aussi étonnantes qu'improbables. Et plutôt basées sur un flirt avec un beau serviteur, à la fois candide et exotique, qui enjolive son quotidien et chasse son ennui royal. Pas de quoi déclencher une révolution!

Magistrale Judi!

Judi Dench est encore une fois magistrale dans le rôle de la souveraine. C'est la seconde fois en 20 ans que l'actrice incarne Victoria (elle l'a jouée plus jeune, dans Mrs. Brown, qui lui a valu une sélection aux Oscars en 1998). De reine blasée et froide à dame attendrissante et gaie, de figure d'autorité à vieille femme malade, Judi Dench trouve toujours la note juste du personnage.

Dans le rôle d'Abdul, Ali Fazal est charismatique jusqu'au bout des ongles. Toutefois, son jeu est plus limité. Eddie Izzard est très drôle dans le rôle du futur roi, dépassé par la liberté de sa mère.

Très divertissant, le film offre aussi des images splendides et une direction artistique impeccable.

* * *

Victoria & Abdul (V.F.: Victoria et Abdul). Drame biographique de Stephen Frears. Avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard. 1h52.

