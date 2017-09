Battle of the Sexes: parce qu'on vient de loin... ***1/2

Battle of the Sexes

Le film évoque également la quête identitaire d'une femme qui se découvre des désirs conjugués au féminin, à une époque où ces questions étaient encore considérées comme honteuses.

Certes, on trouvera parfois un peu appuyée l'intention très affirmée des cinéastes de livrer un message destiné au public d'aujourd'hui.

Porté par de magnifiques compositions d'Emma Stone et de Steve Carell (excellent dans un rôle ingrat), Battle of the Sexes nous rappelle quand même à quel point le chemin parcouru est à la fois formidable et fragile, et que la partie n'est pas encore gagnée.

* * * 1/2

Battle of the Sexes (V.o.s.-t.f.: La bataille des sexes). Drame sportif de Valerie Faris et Jonathan Dayton. Avec Emma Stone, Steve Carell, Elisabeth Shue. 2 h 01.

