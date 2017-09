Blade Runner 2049: à la hauteur des attentes, et même au-delà!

À la sortie du visionnement de Blade Runner 2049, la première impression en est une de... plénitude. Relevant avec brio un défi quasi impossible à relever, du moins sur papier, Denis Villeneuve parvient à proposer un film de grande envergure dans lequel on retrouve sa griffe personnelle, sans trahir d'aucune façon l'oeuvre d'origine. Trente-cinq ans après la sortie du film de Ridley Scott, devenu rapidement un grand classique de la science-fiction, la filiation entre cette suite et le premier opus ne pourrait être plus harmonieuse, tant sur le plan narratif que stylistique.