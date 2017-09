The LEGO Ninjago Movie: relation père-fils ninja ***

À la suite du succès inattendu de The LEGO Movie en 2014, il était inévitable que les films mettant en vedette des personnages jaunes dans des environnements faits de blocs colorés se succèdent. Après The LEGO Batman Movie plus tôt cette année, voici The LEGO Ninjago Movie, inspiré de la série télévisée. À l'instar des deux premiers longs métrages de la franchise, ce nouveau chapitre est visuellement époustouflant et plutôt comique. Toutefois, Ninjago s'adresse réellement à un public plus jeune.

La majorité des films d'animation nous ont habitués à un humour qui rejoint plus souvent les parents que leurs enfants. Ninjago ne fait pas exception, mais à un degré inférieur. C'est assez logique, puisque le film est centré sur un groupe d'adolescents ninjas. Les interactions entre Lloyd et Garmadon donnent lieu aux meilleurs moments du film. Justin Theroux est absolument génial dans le rôle du monstre tyrannique et père absent. Le reste de la distribution, Dave Franco en tête, est très crédible dans des rôles beaucoup plus jeunes que l'âge réel des acteurs.

Les films de la série Lego sont véritablement construits en briques numériques. Un travail de moine pour les animateurs, surtout à la vitesse à laquelle se déroulent les - trop nombreuses - scènes d'action. Dans Ninjago, on a sorti les Legos de la boîte pour les amener dans l'eau et dans la forêt. Le résultat est très impressionnant.

Il est fort probable que le gamin de 9 ans que vous accompagnez sorte de la salle complètement abasourdi. Vous, avec un sourire aux lèvres et l'impression d'être retombé en enfance pendant deux petites heures.

The LEGO Ninjago Movie

(V.F. : LEGO Ninjago le film)

***

Charlie Bean, Paul Fisher et Bob Logan

Avec Dave Franco, Justin Theroux, Olivia Munn, Jackie Chan