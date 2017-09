First They Killed My Father: au temps des Khmers rouges ***

First They Killed My Father

L'intention est très louable, d'autant qu'elle fait écho au fait que le gouvernement américain n'a jamais donné le change à propos d'une situation qui, pourtant, découle directement de ses opérations au Viêtnam, le pays voisin. Cela dit, il manque au récit un fil narratif vraiment engageant pour le spectateur. L'ensemble pourrait servir de pièce d'accompagnement à The Killing Fields, l'excellent film que Roland Joffé a réalisé il y a plus de 30 ans, mais il n'atteint pas ici la même charge émotionnelle, malgré les belles qualités de réalisation.

First They Killed My Father, tourné entièrement en khmer, est maintenant offert sur Netflix.

First They Killed my Father . Drame d'Angelina Jolie. Avec Sreymoch Sareum, Kompheak Phoeung, Socheata Sveng. 2h16.