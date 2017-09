Rumble: The Indians...: démonstration tardive, mais ô combien éloquente **** 

Rumble: The Indians Who Rocked The World

Dans cette optique, Rumble nous fait découvrir des airs et des rythmes patrimoniaux des Premières Nations du sud-est des États-Unis ; on en reconnaît illico les inflexions typiques du blues et du rock. Renversant ! On remonte la trace de l'Afro-Américain Charley Patton, un des pères du delta blues, de surcroît Black Indian, car du sang autochtone coulait aussi dans ses veines. On se retrouve à New York dans les années 30, époque où Mildred Bailey, autochtone issue de la communauté Coeur d'Alene, avait un ascendant énorme sur la gent jazzistique. Peu connue, la chanteuse fut un modèle pour Billie Holiday, Ella Fitzgerald et Tony Bennett - qui le confirme par son propre témoignage.

Nous voilà dans les années 60; triomphe aux côtés de Bob Dylan un certain Robbie Robertson, jeune prodige canadien élevé dans la Réserve des 6 Nations et dont la mère était pure Mohawk. C'est aussi l'émergence de Buffy Sainte-Marie, Crie de Saskatchewan adoptée par une famille de Nouvelle-Angleterre, devenue folk singer au terme de grandes études universitaires.

On rappelle évidemment la posture dominante de Jimi Hendrix, génie de guitare rock et dont les origines étaient en partie cherokee. On redécouvre le poète et chansonnier John Trudell, issu de la communauté Santee Dakota. On évoque la gloire du grand guitariste rock Jesse Ed Davis, d'ascendance comanche et kiowa. On reconnaît les origines autochtones de feu le batteur Randy Castillo (Ozzy Osbourne, Mötley Crüe), du groupe Redbone ou du MC Taboo, de Black Eyed Peas.

Quiconque regarde à ce film ne pourra jamais plus écouter le blues, le jazz et le rock sans en saisir les composantes autochtones. Mieux vaut tard...

* * * *

Rumble: The Indians Who Rocked The World. Documentaire de Catherine Bainbridge et Alfonso Maiorana. 1h42.

