Home Again: sans humour ni amour **

La pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Fille des scénaristes/réalisateurs Charles Shyer (The Parent Trap, Father of the Bride) et Nancy Meyers (It's Complicated, The Intern), Hallie Meyers-Shyer signe et dirige son tout premier film, Home Again, une comédie romantique qui s'avère plutôt médiocre.

Un projet mère-fille (Nancy Meyers en est la productrice) dont la pauvreté du scénario est sans doute le plus gros handicap.

Sans emploi, au bord de la crise de la quarantaine, Alice s'installe dans une somptueuse demeure hollywoodienne où elle accueille trois jeunes inconnus rencontrés dans un bar (dont un, incarné par Pico Alexander, se retrouve dans son lit) qui vont se transformer en véritables anges gardiens pour ses filles et elle.