It: ce monde cruel ****

Enfin, il y a Bill Skarsgård, qui s'est approprié complètement Pennywise et offre un nouveau croque-mitaine pour les amateurs du genre (et des partys costumés).

Le monstre que Bill Skarsgård propose est parfaitement sans âme et sans pitié, à la hauteur du sentiment phobique que peuvent inspirer les maudits clowns.

Puisque l'histoire se déroule en 1989, It surfe sur la vague de nostalgie qui siphonne les années 80 depuis quelque temps, mais, heureusement, sans trop s'y appuyer. Ce que l'on a surtout l'impression de retrouver, c'est ce plaisir des nouveaux visages, ce talent des enfants acteurs soigneusement sélectionnés et bien dirigés, qui n'est pas sans rappeler l'atmosphère de films comme Stand by Me, une autre adaptation marquante d'une oeuvre de Stephen King. Avec ce que cela exige de sensibilité, d'humour et de crédibilité pour des spectateurs de tous les âges. Chacun des jeunes acteurs - et la jeune actrice Sophia Lillis, charismatique à souhait - a droit à son moment où il brille, d'abord Jaeden Lieberher, bouleversant dans la peau d'un ado bègue, en deuil de son petit frère assassiné. On n'a pas seulement peur en voyant It: on a mal, aussi.

Andy Muschietti livre ici non seulement un film respectueux du roman de King et de son public, mais probablement aussi l'un des meilleurs films d'épouvante de l'année. Pour tout dire, même si It dure 2 h 15, on ne s'ennuie pas une seule seconde et on a déjà hâte à la suite.

* * * *

It (V.F.: Ça). Drame d'horreur d'Andy Muschietti. Avec Jaeden Lieberher, Bill Skarsgård, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor, Wyatt Oleff. 2h15.

> Consultez l'horaire du film