Viceroy's House: bien appliqué, mais... **1/2

L'histoire: En 1947, Lord Mountbatten a le mandat de préparer l'Inde à accéder à son indépendance après 300 ans de domination britannique. Les conflits religieux le forcent à entériner la partition de l'Empire des Indes et la création d'un nouvel État, le Pakistan, provoquant du même coup l'un des plus grands déplacements de population de l'histoire.

Connue surtout grâce à la comédie dramatique Bend It Like Beckham, la cinéaste britannique Gurinder Chadha s'attaque cette fois à un chapitre complexe et tragique de l'histoire du pays d'origine de ses parents.

Il y a 70 ans, sa famille a été personnellement touchée par le déplacement de population, lequel a impliqué 12,5 millions d'individus. Plusieurs centaines de milliers d'entre eux sont morts.

La réalisatrice évoque cet épisode historique à travers le parcours de Lord Mountbatten (Hugh Bonneville), dernier vice-roi des Indes, mais aussi à travers celui de deux jeunes serviteurs (Manish Dayal et Huma Qureshi), dont l'histoire d'amour est mise en péril par les différences religieuses.