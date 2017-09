Patti Cake$: pour Danielle Macdonald **1/2

Il y a cinéma indépendant et cinéma indépendant. Patti Cake$, malgré la qualité de son interprète principale, Danielle Macdonald, est un film à petit budget faisant surtout dans le sous-produit hollywoodien et misant sur une recette éprouvée: celle de l'underdog qui réussira envers et contre tous.

Le film est pétri de bons sentiments (du genre «la haine est une maladie» ou «assez de négativisme, c'est toxique») et coulé par une finale grands violons... dans un récit centré sur la musique rap!

Patricia est une jeune ouvrière qui prend soin de sa mère alcoolique (piètre performance de Bridget Everett) et de sa mamie gâteuse (truculente Cathy Moriarty). Elle rêve, bouffe et chante du rap. La musique lui permettra d'ailleurs de sortir peu à peu de sa banlieue blafarde où on la surnomme Dumbo.