Tulip Fever: un beau gâchis **1/2

Avec deux acteurs oscarisés au coeur de sa distribution (Christopher Waltz pour Django Unchained et Alicia Vikander pour The Danish Girl), une sublime direction photo et une toile de fond fascinante (le marché de la tulipe qui fait l'objet de toutes les spéculations boursières), Tulip Fever arrive tout de même à manquer sa cible.

La faute à un scénario qui, bien qu'étant inspiré du roman Le peintre des vanités de Deborah Moggach, ne tient pas la route, truffé d'invraisemblables rebondissements et dont les personnages n'ont aucune envergure.

Christopher Waltz ne commet pas de faux pas, mais se retrouve coincé dans le rôle du mari trompé, et d'une résilience qui défie l'entendement.