Good Time: suspense et néons rouges ****

C'est toutefois la musique, rythmée à la Cours, Lola, cours et signée Oneohtrix Point Never, qui soutient le suspense. En jouant avec les niveaux d'accélération et de son, la bande sonore permet de parcourir les émotions du personnage principal incarné par Robert Pattinson.

Même si, au départ, le rôle de Nick devait être attribué à une personne aux capacités intellectuelles diminuées, le choix de Ben Safdie pour l'interpréter est judicieux. La complexité du personnage n'a pas fait peur à l'acteur qui offre un jeu des plus crédibles au grand écran.

* * * *

Good Time (V.F.: Une nuit sous tension). Drame de Ben et Joshua Safdie. Avec Robert Pattinson, Ben Safdie, Taliah Webster. 1 h 40.

> Consultez l'horaire du film