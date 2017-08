L'ornithologue: pas pour tout le monde... ***

On entre alors dans une espèce de monde parallèle, où se croisent le désir au masculin (consommé avec un jeune sourd et muet prénommé Jésus), le fantasme, les pulsions de vie et de mort. Les images sont splendides, et l'atmosphère à la fois envoûtante et austère a presque un effet hypnotisant.

Mais pourquoi diable avoir accompagné le générique de fin d'une chanson pop aux arrangements ringards, tellement mauvaise qu'elle vient pratiquement tout gâcher ? Saint Antoine peut l'expliquer?

* * *

L'ornithologue (V.o.s.t.: O ornitólogo). Drame de João Pedro Rodriguez. Avec Paul Hamy, Xelo Cagiao, João Pedro Rodriguez. 1 h 57.

