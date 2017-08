Le problème d'infiltration: les fissures de l'âme ****

De l'ordre du ressenti

Ici, tout est une question de mise en scène et de jeu d'acteurs. Les effets techniques sont entièrement au service d'une histoire que le cinéaste découpe en quelques plans-séquences raccordés à la manière de Birdman. Aucun effet racoleur ne vient ponctuer cette entrée dans un cinéma de genre dans lequel l'horreur relève davantage du ressenti.

En Christian Bégin, qui campe son premier grand rôle au cinéma après une trentaine d'années de carrière, Robert Morin a trouvé l'interprète idéal. Présent dans tous les plans, souvent filmé très près du visage, l'acteur se glisse avec finesse dans les méandres psychologiques d'un personnage dont on peut tout deviner, et aussi tout craindre. Fort bien appuyé par quelques partenaires, notamment Sandra Dumaresq dans le rôle de l'épouse déstabilisée par le comportement plus étrange de son mari, Christian Bégin propose une remarquable composition, dans un film maîtrisé de bout en bout.

Les choix de réalisation de Robert Morin, et cela inclut l'utilisation de l'excellente partition musicale qu'a composée Bertrand Chénier, n'auraient pu être, franchement, plus judicieux. Tous les éléments (y compris les images que le cinéaste signe lui-même) s'harmonisent parfaitement et font basculer ce film relativement modeste du côté de ces oeuvres qu'on n'oublie pas.

* * * *

Le problème d'infiltration. Thriller psychologique de Robert Morin. Avec Christian Bégin, Sandra Dumaresq, Guy Thauvette. 1 h 33.

