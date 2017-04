X Quinientos (X500): Beau et mystérieux... ***

Révélé il y a cinq ans grâce à La Playa D.C., un premier long métrage lancé à Cannes dans la section Un certain regard, le cinéaste montréalais d'origine colombienne Juan Andrés Arango propose X Quinientos (X500), un film à la fois beau et mystérieux, dont le titre ne sera pourtant jamais expliqué.

Les trois personnages principaux, et les histoires qui se rattachent à eux, ne se croiseront jamais. Ils partagent toutefois l'envie de s'intégrer à une nouvelle société et ils doivent se confronter à la dure réalité. Il y a d'abord David, parti de sa campagne mexicaine pour aller travailler dans la grande ville, là où il découvrira la culture punk, mais aussi la loi de la rue. De son côté, Alex a dû retourner dans son petit village de pêche colombien après avoir été expulsé des États-Unis. Il se retrouve à devoir intégrer un milieu criminel implacable, auprès duquel s'approche de trop près à son goût un petit frère, encore enfant. Et puis, il y a Maria, une jeune Philippine qui, après la mort de sa mère, vient vivre avec sa grand-mère à Montréal en exprimant sa révolte à travers des actes délinquants.

Le cinéaste privilégie ici des touches impressionnistes que viennent rehausser de très belles compositions d'images. En ne cédant rien sur le plan dramaturgique, le film oblige cependant le spectateur à rester un peu en retrait.

*** Drame

X Quinientos

Juan Andrés Arango

Avec Jembie Almazan, Jonathan Diaz Angulo, Bernardo Garnica Cruz

1 h 44

