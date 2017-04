Voir du pays: Post mortem ***1/2

Prix du meilleur scénario dans la section Un certain regard au dernier Festival de Cannes, Voir du pays est une adaptation du roman de Delphine Coulin, réalisée par l'auteure elle-même et sa soeur Muriel - elles avaient été révélées par le film 17 filles en 2011. Cette fois, elles abordent la place des femmes dans le monde très masculin de l'armée.

Le contraste est grand entre le terrain de la guerre et le resort de luxe de Chypre dans lequel deux soldates se retrouvent avec leur contingent pour évacuer les traumatismes vécus en Afghanistan avant de rentrer à la maison. On comprend que cet exercice certes louable est de trop courte durée pour oublier des blessures profondes pour ces militaires, qui ont perdu des collègues lors d'une attaque qui a d'ailleurs blessé l'une d'elles. Personne n'a le coeur à la fête. Mais le vrai sujet est ailleurs. De constantes petites pointes et expressions révèlent le caractère sexiste de l'institution, et au fur et à mesure que les soldates de la troupe retrouvent leurs habits de civiles, c'est une autre guerre qui apparaît : celle des sexes, où les femmes, bien que militaires aguerries, redeviennent des proies. Disons qu'elles n'ont pas le loisir de décompresser.

Voir du pays est un film constamment sous tension, où l'on devine que les femmes dans l'armée, en plus de vivre les mêmes traumatismes que les hommes, vivent aussi ceux des violences sexuelles. Qui est alors l'ennemi à combattre ? Malgré des dialogues parfois trop soulignés, Voir du pays a le mérite d'aborder franchement et avec sensibilité la question.

