The Lego Batman Movie: amusante virée de briques et de blocs ***1/2

Crise existentielle

L'histoire? Rien ne va plus pour Batman. Autant dans sa vie personnelle que professionnelle, c'est la crise. Barbara Gordon (Rosario Dawson) succède à son père au poste de commissaire de Gotham et affiche ses couleurs... qui ne sont pas celles du chevalier noir: elle veut que le vigilante travaille de concert avec les forces de l'ordre et non plus en solo. Alfred (Ralph Fiennes) s'inquiète pour son protégé et le pousse à adopter un orphelin, qui deviendra Robin (Michael Cera). Même l'ennemi juré de Batman, le Joker (Zach Galifianakis), «rompt» avec lui!

Tout cela de débouler comme une tonne de briques sur Gotham, puis de rebondir jusqu'à la Forteresse de solitude et la Zone fantôme Superman. S'affrontent alors tous ces «gentils» et ces «méchants» de la culture pop... puisque Lego en possède les droits. Entrée de The Flash, Green Lantern, Poison Ivy, Clayface, Catwoman, mais aussi de Voldemort, l'oeil de Sauron, King Kong, etc.

C'est très drôle.

Toutefois, écrite à un grand nombre de mains, dont celles de Seth Grahame-Smith (le très raté Abraham Lincoln: Vampire Hunter) et de Chris McKenna et Erik Sommers (qui ont fait leurs armes dans le monde surréaliste de Community et ont pratiqué là l'art du punch line et de la situation absurde plus que celui du récit au long cours), cette histoire amusante et sympathique ne dépasse pas l'anecdote. Surtout quand on la compare à celle de The LEGO Movie qui, tout en étant elle aussi ludique et déjantée, était aussi riche et (oui oui) importante.

* * * 1/2

The Lego Batman Movie (V.F.: Lego Batman, le film). Film d'animation de Chris McKay. Avec Will Arnett, Michael Cera, Zach Galifianakis, Rosario Dawson. 1h46.

