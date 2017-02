The Comedian: gros malaise et grande tristesse **

D'ailleurs, la distribution périphérique de ce Comedian est hallucinante, performante (certains numéros des humoristes «invités» sont réussis)... et frustrante: Danny DeVito, Billy Crystal, Patti LuPone, Cloris Leachman ne font que passer; Harvey Keitel et Edie Falco ont plus de temps à l'écran, mais sont sous-utilisés quand même.

Ce film-là serait-il le «film de trop» de Robert De Niro? Peut-être pas, puisqu'il renouera prochainement avec Martin Scorsese pour The Irishman. Ensemble, ils ont été le moteur de Mean Streets, Taxi Driver, New York, New York, Raging Bull, Goodfellas, Cape Fear, Casino. Et (prémonitoire?) de The King of Comedy.

* *

The Comedian. Comédie de Taylor Hackford. Avec Robert De Niro, Leslie Mann, Harvey Keitel. 1h59.

