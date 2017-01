20th Century Women: femmes de rêves ***1/2

L'histoire: Santa Barbara, 1979. Jamie (Lucas Jade Zumann) aborde l'adolescence. Ce sera une année charnière dans l'histoire et dans la vie du garçon. Pour l'aider à naviguer dans les méandres des changements culturels et de la rébellion, sa mère, qui l'élève seule, demande à Abbie, artiste punk et esprit libre, et à Julie, jeune voisine délurée et mûre, d'échanger avec son fils sur leur vision de la vie, de l'époque, des femmes.

Après avoir «fictionnalisé» la vie de son père dans Beginners, Mike Mills se penche avec tendresse, intelligence et une juste dose de nostalgie sur une page inspirée de son adolescence, en y plantant les femmes qui l'ont aidé à grandir. Trois femmes de rêves, de tête et de coeur qu'interprètent avec brio les stars de 20th Century Women: Annette Bening (dans une performance plus qu'«oscarisable»), Greta Gerwig et Elle Fanning.

Lettre d'amour à une époque, ce film aigre-doux, jamais mièvre et toujours pertinent, entrouvre portes et fenêtres sur un passé qui semblera familier aux uns, déroutant aux autres. Ici, Jimmy Carter livre à la télévision ce qui sera connu comme le discours «du malaise», où il évoque la crise de confiance du peuple américain (oui, on en était - déjà? - là). Ailleurs, on débat de la supériorité de Talking Heads sur Black Flag (ou l'inverse). Plus loin, le mystère de l'orgasme féminin fait l'objet de conciliabules.