La danseuse: étourdissant et somptueux ***1/2

André Duchesne

La Presse

Synopsis: Ce biopic parcourt l'histoire vraie de Loïe Fuller, danseuse née en Illinois dont le travail avant-gardiste ne sied pas à la société américaine. Au début du XXe siècle, elle quitte New York pour Paris où elle connaît la gloire. Aux Folies Bergère, elle s'illustre grâce à ses chorégraphies et scénographies exploitant l'éclairage électrique - une nouveauté - et les jeux de couleurs.