Sing: bêtes enchantées ***

Le succès de Despicable Me a provoqué l'arrivée des Minions au grand écran. Celui de The Secret Life of Pets peut expliquer la distribution «bête» (au sens noble du terme) du dernier-né d'Illumimation Entertainment, Sing de Garth Jennings.

Ce qui aurait été un banal concours de chant devient ainsi une espèce de Star Académie se déroulant à Zootopia. Cela décuple le facteur «mignon» dans un récit où les différentes sous-intrigues ne cassent rien en originalité: la mère au foyer est débordée, la jeune fille est sous-estimée et exploitée par son copain, l'adolescent est incompris par son père, etc. Mais si la première est la maman de 25 porcelets, que la deuxième est une porc-épic et que le troisième est un gorille, la donne change et la partie se fait bien plus rigolote.