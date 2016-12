Assassin's Creed: arrêtez ça! **

Bref, on a droit à une série de combats (très esthétiques) et de moments cools (!) «je rabats ma capuche sur ma tête avant de me battre», entrecoupés de scènes explicatives n'ayant ni queue (de pomme) ni tête.

Assassin's Creed, répétons-le, n'est pas ce qui s'est fait de pire dans le genre. Mais, porteur d'espoir (comme Warcraft de Duncan Jones, qui l'a précédé), il enfonce le dernier clou dans le cercueil d'un genre qui n'aurait peut-être jamais dû exister. Parce que jouer n'est pas (juste) regarder.

* *

Assassin's Creed (V.F.: Assassin's Creed). Film fantastique de Justin Kurzel. Avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons. 1h55.

