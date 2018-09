Sébastien Pilote: du cinéma qui fait pop

Quand il a donné ses indications à Stéphane Lafleur, cinéaste et musicien réputé qui, ici, signe le montage de La disparition des lucioles, Sébastien Pilote a notamment expliqué à ce dernier qu'il avait conçu son film comme une bonne chanson populaire. « Une bonne chanson, bien écrite, bien foutue, qui pourrait durer dans le temps », précise-t-il.

Avec ce troisième long métrage, dont les têtes d'affiche sont Karelle Tremblay, Pierre-Luc Brillant, François Papineau et Luc Picard, le cinéaste saguenéen a voulu faire un film plus accessible, sans faire d'esbroufe.

« Le ton est différent de mes films précédents, faisait-il remarquer cette semaine au cours d'un entretien accordé à La Presse à Toronto, où le film a été présenté en primeur nord-américaine. On se rapproche ici davantage de la comédie dramatique. Quand un drame survient, il est vite désamorcé. Je voulais aborder des sujets très sérieux, mais de façon plus décontractée, naïve même, très simplement, sans lyrisme. J'essaie d'abord d'exprimer des idées, plus que raconter une histoire, mais en étant cette fois plus généreux, moins austère, et j'ai souhaité employer des motifs d'un cinéma plus pop. Cela se traduit par une plus grande utilisation de musiques, ainsi que par un rythme un peu plus soutenu sur le plan du récit. »