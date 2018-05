Mylène St-Sauveur parmi les fées

À la manière des films de Pixar, Un jour mon prince s'adresse aux jeunes comme à leurs parents. «Les adultes vont dénoter le deuxième sens, alors que les enfants vont être happés par la magie», explique Mylène St-Sauveur, que les spectateurs ont vue au petit écran dans L'heure bleue, Complexe G et Le chalet, et au cinéma dans Sur le rythme et Embrasse-moi comme tu m'aimes.

Dans le monde des baguettes magiques, des robes ballons, des châteaux, des personnages féeriques comme Puck et la reine Titiana, un drame se vit. Si la Belle au bois dormant ne se réveille pas bientôt, le royaume des fées disparaîtra. Il faut trouver le prince qui réussira à la sortir de son sommeil grâce à un doux baiser. Les deux fées québécoises (Mylène St-Sauveur et Sarah-Jeanne Labrosse) sont ainsi envoyées à Paris pour le trouver.

«Je ne connais pas une comédienne qui aurait dit non à deux mois de tournage en France dans des châteaux et avec des ailes!»

Plus sérieusement, l'actrice de 28 ans raconte le plaisir qu'elle a eu à tourner ce film qu'elle décrit comme «une bulle de champagne». La réalisatrice Flavia Coste avait d'abord fait passer en audition des Françaises pour les deux rôles principaux, avant de se tourner vers les actrices québécoises «parce qu'elle cherchait une énergie différente».

«Nous ne sommes pas habitués de voir ce type de films ici. On mixe les genres [la comédie et les contes de fées], on voit des Français et des Québécois... C'est bien de créer des liens avec nos collègues d'Europe. À mon sens, nous avons besoin de ces coproductions-là. On crée des films qui sont différents, on essaie de nouveaux genres. Et en ayant des budgets plus importants, nous pouvons faire des trucs d'époque, avec de nouveaux paysages et décors», dit la comédienne, qui a joué l'automne dernier sur les planches du TNM dans Vu du pont d'Arthur Miller.

Même si elle a l'habitude des rôles dramatiques, comme dans Destinées ou L'heure bleue, elle affirme ne pas avoir pris à la légère son rôle dans Un jour mon prince. Elle a d'ailleurs perdu 15 livres pour interpréter la fée Mélusine et s'est remise sérieusement à la danse pour jouer ce «personnage très femme-enfant, élégante, gracieuse et aérienne».

«Je ne prends aucun rôle de haut, ce ne serait pas une bonne manière de travailler. Pour moi, il n'y a pas de petit film. Des fois, on entend ça au Québec: je joue dans un petit film, une petite série, c'était un travail avec une petite équipe. Nous avons tout le temps tendance à rabaisser, comme si ce qu'on faisait n'était pas important. Mais non! Chaque genre a sa place. Ce film-là [Un jour mon prince] va trouver son public», affirme Mylène St-Sauveur.