Esprit de cantine: le charme discret du stand à patates

On s'y rassemble, on y discute, on s'y mêle sans division entre statuts sociaux. On s'y attarde. Et on y revient.

Cela ne signifie pas que la cantine ne risque pas de disparaître. Elle fait face, comme l'église, le bureau de poste, la gare ou l'école, à divers enjeux, que ce soit le vieillissement de la population, l'essoufflement des propriétaires, l'absence de relève ou... les règlements de zonage.