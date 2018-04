Debbie Lynch-White: «C'est ma Bolduc»

Peu de temps après l'annonce disant que Debbie Lynch-White allait incarner La Bolduc au cinéma, une femme de Granby travaillant dans une résidence pour personnes âgées a écrit à la comédienne pour lui dire que Fernande Bolduc, fille de Mary Travers, demeurait dans cet établissement. Et qu'une rencontre était possible.

« Une journée, j'ai pogné mon char et je suis allée la rencontrer, se souvient la comédienne. J'aime connaître des gens en lien avec les personnages que je joue. »

De cette conversation avec Fernande, Debbie Lynch-White est revenue avec de précieux renseignements. Elle a su que La Bolduc ne portait jamais de chapeau sur scène. Et qu'elle n'aimait pas du tout se faire appeler... La Bolduc, ce « La » ayant un agaçant côté péjoratif.

À la demande de la comédienne, des changements ont donc été apportés dans le scénario pour s'approcher davantage de la réalité historique.

Ainsi, dans une scène où des clients la reconnaissent dans une épicerie en disant : « C'est La Bolduc », son personnage marmonne pour elle-même : « C'est Madame Édouard Bolduc. »

« C'était pertinent de le mentionner », observe une Debbie Lynch-White satisfaite.

La comédienne confie aussi avoir cherché à savoir si, dans sa vie de tous les jours, Mary Travers roulait ses « r » comme elle le fait dans ses chansons.

« Parce que si elle le faisait, ça aurait teinté le personnage. Rouler les "r" peut devenir lourd au bout d'une heure et demie. »

- Debbie Lynch-White

Après avoir visité le musée de La Bolduc à Newport en Gaspésie (maintenant fermé, à ne pas confondre avec le Musée de la Gaspésie, qui présentera une exposition sur La Bolduc à l'été), discuté avec Fernande et avec d'autres membres de l'entourage de la chanteuse, la réponse était non. Encore un détail de grande valeur mis en banque !

Ce long travail de recherche autour du personnage était d'autant plus nécessaire qu'il n'existe pas d'archives filmées ou sonores, à l'exception des chansons, de l'auteure-compositrice-interprète sur La Bolduc.

« Ces pistes de vérité m'ont beaucoup guidée, continue la comédienne. Tout ce que j'avais pour me rapprocher de son âme, c'était son répertoire musical où j'entendais sa voix. Tu y sens son énergie, son aplomb, son humour. Je me suis beaucoup basée là-dessus, en plus des livres et du scénario, mon matériau de base, pour la construire. »

« KICKER » DES PORTES

Foi de Debbie Lynch-White, son association au personnage de La Bolduc risque de s'ancrer dans les esprits. Et elle s'en réjouit.

« Comme interprète, c'est le genre de personnage qui nous suit longtemps, dit-elle. Je croise Antoine [Bertrand], qui me dit qu'on lui parle encore de Louis Cyr. Luc Guérin, lui, se fait encore parler de Willie [Lamothe]. La Bolduc va faire un petit bout de chemin avec moi et c'est tant mieux, car on la ramène dans notre mémoire. »

La comédienne sait depuis le printemps 2015 qu'elle va incarner Mary Travers. En plus de faire des recherches sur le personnage, elle a suivi des cours de chant pour parfaire sa turlute, sa respiration. Pendant près de trois ans, elle a pratiquement côtoyé au jour le jour ce personnage plus grand que nature.

Que retient-elle de la célèbre chanteuse gaspésienne ?

« Son côté battante, répond-elle. Son courage, son côté bon vivant, sa générosité. C'est une fille de party et une mère qui veut être présente auprès de ses enfants, mais qui, par nécessité, va essayer de faire de l'argent. Elle est fière, travaillante. »

« Elle en a kické, des portes. Je ne me sens pas très loin d'elle. Dès le début, La Bolduc m'est apparue familière et m'a fait penser aux femmes de ma famille. »

- Debbie Lynch-White

Il est vrai que Mary Travers était irlandaise par son père. Et Debbie Lynch-White, dont la famille vient d'Edmunston, a aussi des racines irlandaises.

Par son « kické des portes », la comédienne nous renvoie au fait qu'en tant que chansonnière qui a fait de longues tournées au Québec dans les années 30 tout en étant épouse et mère de quatre enfants, Mary Travers constituait un ovni dans la définition des rôles masculins/féminins à cette époque. En plus, elle composait ses pièces et jouait des instruments de musique (harmonica, violon), autre phénomène inusité à l'époque.

Féministe, Mary Travers ?

« Je pense qu'elle était féministe sans le savoir, nuance Debbie Lynch-White. Certaines de ses chansons étaient avant-gardistes et engagées, mais dans d'autres, elle raconte que la femme doit rester au foyer et que l'homme va travailler. Elle était surtout féministe dans ses actions, car elle faisait le contraire de ce que les femmes faisaient. Elle le faisait pour que ses enfants mangent. Il y avait un instinct de survie là-dedans. Mais elle y a pris plaisir. C'est venu, je crois, avec une grande culpabilité, car elle était très pieuse, très croyante. »

Au bout de ce voyage et en dépit du travail en amont, Debbie Lynch-White ne se met pas trop de pression quant à la vérité historique.

« Rapidement, dans mon processus, je me suis dit : "C'est ma Bolduc." Je suis une actrice qui essaie de la jouer le plus fidèlement possible, sans vouloir en faire une imitation. Oui, on m'a teint les cheveux en brun comme elle. Mais elle avait les yeux bruns et on a gardé mes yeux bleus. C'est notre interprétation d'elle. Et j'ai hâte de partager celle qui m'habite depuis trois ans. »

______________________________________________________________________

La Bolduc prendra l'affiche le 6 avril.