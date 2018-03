Céline Dion, un sujet inépuisable, selon Marc-André Lavoie

Marc-André Lavoie (Bluff, Hot-Dog) a toujours été fasciné par l'histoire de Céline Dion et de René Angélil. Mais au moment d'amorcer la scénarisation de Ce n'était qu'un rêve aux côtés d'Adrien Bodson et de Jimmy Dion - le neveu de Céline -, le réalisateur a plutôt choisi de se concentrer sur l'enfance de la chanteuse.

«Pendant des mois, on a sorti tout ce qu'on savait sur Céline, tous les événements les plus marquants de sa vie. Et une fois qu'on a identifié ce qui pouvait faire un biopic parfait, on a tout mis à la poubelle! Ça ne sera pas dans le film», lance d'entrée de jeu Marc-André Lavoie, fasciné par la genèse de ce qui deviendra le phénomène Céline Dion.

«On connaît l'implication exceptionnelle de René dans la carrière de Céline. Mais il arrive à 12 ans dans sa vie. On dit que tout se passe entre 0 et 3 ans dans la construction d'enfant. La première agente de Céline, c'était maman Dion! En parlant avec Claudette Dion, je me suis rendu compte que la famille complète avait été un incubateur du talent de Céline», explique le réalisateur, qui a choisi d'exclure tout élément de la vie de Céline après ses 12 ans.

«Ce qui me fascine dans l'objet cinématographique qu'est Céline, c'est qu'il revient toujours à la simplicité totale de "Je veux juste chanter".»

«Sa famille a été son premier public, mais surtout son inspiration. Un incubateur créatif. Elle a une voix extraordinaire, un talent incroyable, une discipline extraordinaire, mais c'est cet environnement heureux dans lequel elle a grandi, de passionnés de musique, qui a fait en sorte qu'elle puisse dire qu'elle serait heureuse si elle pouvait chanter toute sa vie», explique pour sa part le coscénariste et producteur Adrien Bodson.

Travailler en famille

Marc-André Lavoie a été accueilli à bras ouverts par le clan Dion et dit se sentir un peu comme «le 15e enfant de la famille». «Je me sens comme à la maison avec cette famille-là. Quand je m'en vais à Charlemagne pour voir Claudette ou maman Dion, je me sens chez moi», confie-t-il.