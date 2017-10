Francis Leclerc: de père en fils

« Je l'avais évité depuis 20 ans. Mais m'as-tu vu aller là ? », a lancé le volubile réalisateur lors d'un entretien-fleuve la semaine dernière. Quand on lui rappelle qu'il nous avait accordé une entrevue à l'occasion des 10 ans de la mort de Félix, il s'étonne. « J'avais accepté ? » Oui, mais en précisant qu'il ne parlerait de son père que pendant 10 minutes !

« C'est correct, mais je ne pense pas avoir lu ton texte après, dit Francis Leclerc, qui avait 16 ans lorsque son père est mort. Il fallait que je me détache le plus possible. J'étais méfiant sur tout, et je vais l'être encore après la sortie de Pieds nus dans l'aube. Si on me reparle encore tout le temps de mon père, je vais dire : c'est fini là. »

CHARGE ÉMOTIVE

Pieds nus dans l'aube raconte une année dans la vie du jeune Félix Leclerc, 12 ans, juste avant qu'il quitte La Tuque pour aller étudier au collège à Ottawa. Le film, qui se déroule en 1927, est un récit initiatique d'une beauté lente et qui porte un regard tendre et plein d'humanité sur la famille de Félix, particulièrement sur ses parents, Léo et Fabiola.

« C'est un film qui va tranquillement et qui apaise les gens. Il dit : "Viens dans mon monde, viens marcher dans la neige avec nous, entre par la porte d'en arrière et viens voir comment ça se passe." »

- Francis Leclerc, réalisateur

Le résultat porte néanmoins une charge émotive explosive. Pieds nus dans l'aube touche ceux qui le voient, à commencer par le réalisateur. « La finale me fait capoter. Je ne la regarde pas ; chaque fois, je ferme les yeux. »

Après qu'il a montré des extraits du film à son équipe, un technicien est d'ailleurs allé le voir en pleurant. « Ton père, c'est un peu comme notre père à tous », lui a-t-il dit en substance.

« Je me rends compte en voyant les réactions de gens qu'il manque de voix paternelles au Québec, dit Francis Leclerc. Des voix qui viennent nous dire que c'est correct, ce qu'on fait, de ne pas avoir peur, d'oser. Il n'y a personne, ni en politique ni en musique, qui joue ce rôle. » Ce n'est pas pour rien qu'il a demandé à Fred Pellerin d'écrire les dialogues du film à partir de la structure qu'il avait établie. « Fred, c'est un fils de Félix. »

FIGURE PATERNELLE

La figure paternelle est au centre de ce film dans lequel Roy Dupuis, solide et rassurant, incarne Léo, le père de Félix Leclerc. « On n'a pas beaucoup de personnages masculins sains, constate le comédien. Il y a des pères absents, des alcoolos, des hommes qui trompent leur femme, des faibles. Léo est un beau modèle de père, créatif, masculin, positif. »

Roy Dupuis est un allié de Francis Leclerc depuis le film Mémoires affectives en 2004. « On est devenus amis en 10 minutes, dit le réalisateur. Il était le seul à comprendre ce que je voulais faire ! » Le comédien ne tourne presque plus, mais, « réveillé » par le scénario de Francis Leclerc, il a tout de suite accepté d'incarner son grand-père à l'écran.

« Il m'a donné le scénario le jour de ma fête en me disant qu'il m'offrait Léo. Francis a appelé son fils Léo, et je sais combien ce personnage est important pour lui. »

UN RÉALISATEUR FIDÈLE

Francis Leclerc est un fidèle, qui s'entoure à peu près de la même équipe technique depuis 20 ans. « Mélanger l'amitié et le travail, c'est le plus beau, dit-il. Si tu regardes mon arbre généalogique, il est gros, mais en tapon ! »

Il a donc aussi sa famille de comédiens, qu'on retrouve dans Pieds nus dans l'aube : Roy Dupuis, bien sûr. Guy Thauvette, qui a joué à peu près dans tous ses projets. Et Catherine Sénart, qui incarne la mère de Félix, faisait partie de la série Mon meilleur ami que Francis Leclerc a réalisée.

« Il n'était pas question de faire d'auditions, dit Francis Leclerc. Je les adore, ces gens ! Et sérieusement, est-ce qu'il y a une actrice québécoise qui dégage plus de bonté dans son visage que Catherine Sénart ? »

La comédienne se dit d'ailleurs honorée de faire partie de la « famille Leclerc fictive et réelle ». Catherine Sénart a aimé incarner la mère de Félix Leclerc. « Félix et sa mère s'adoraient. Il y a une chaleur, une humanité, de la tendresse dans cette famille et dans ce film qui font du bien. »

Francis Leclerc estime qu'on a tous un Léo et une Fabiola dans sa famille. Il affirme que cette harmonie qu'on voit à l'écran vient du regard que Félix portait sur ses parents.

« Et c'est le regard que je portais sur les miens. C'est pour ça que j'ai voulu adapter le livre, parce que je me reconnais dans ça. Mon père s'est fâché contre moi deux fois seulement, et après je me suis dit : "Plus jamais je ne le décevrai." J'ai eu une enfance heureuse, il est juste parti super tôt. »

MENTORS

Cet esprit de famille se traduit aussi dans ses relations professionnelles. Francis Leclerc a toujours été entouré de mentors. Robert Lepage, par exemple, qui fait une apparition magique dans le film, a été un des premiers à lui faire confiance, en 1998. « J'avais 23 ans, et c'est lui qui m'avait appelé ! »

Il y a aussi André Melançon, qu'il avait rencontré alors qu'il était tout jeune.

« J'étais retourné le voir et je lui avais demandé de devenir son assistant. Il avait refusé, et il m'avait dit de tourner mes affaires à la place, que c'était la seule manière de trouver ma façon de faire. »

- Francis Leclerc au sujet de sa relation avec André Melançon

Aujourd'hui, Francis Leclerc est « entouré de jeunes de 20 ans » et perpétue ce modèle de transmission. « Dans le fond, si tu veux boucler la boucle, mon père a été mon premier guide. Il a été le premier à me dire de faire ce que j'aimais dans la vie. »

C'est pourquoi il est devenu réalisateur plutôt que médecin, qu'il a tourné des dizaines de courts métrages et de nombreux clips avant de faire son premier film, Une jeune fille à la fenêtre, en 2001, et qu'il s'est passé neuf ans entre son troisième long métrage, Un été sans point ni coup sûr, et son quatrième, Pieds nus dans l'aube.

« J'ai fait de la télé pendant presque 10 ans, par choix. Je n'avais aucun projet de film en développement. J'étais tanné du cinéma, de la longueur des délais, des attentes du box-office. Alors j'ai décidé d'aller parler au monde. J'ai fait Apparences, Les rescapés, Nos étés, Les beaux malaises... Je me suis beaucoup amélioré comme réalisateur. »

POLITIQUE

Avec, en filigrane, les notions d'héritage, de famille et de territoire, Francis Leclerc a l'impression d'avoir fait un film politique. « En parlant français. En travaillant dans ma langue. En restant ici. En voulant parler de nous. C'est ça, mon geste politique, car j'aime profondément notre culture. » Quel avenir souhaite-t-il à son film ?

« J'ai fait ce film pour les Québécois. Je veux que ce soit un succès de salle. Ça se peut-tu de dire ça ? Je ne l'ai pas fait pour faire de l'argent, je n'en ferai pas. Mais je veux qu'il soit vu. »

- Francis Leclerc

Maintenant, ses projets sont davantage orientés vers le cinéma que vers la télé. Il travaille en ce moment sur l'adaptation du roman Le plongeur de Stéphane Larue et étudie la faisabilité d'un scénario de Fred Pellerin. « Je suis content parce que je n'ai aucune idée de ce que je vais tourner. » Ce qui est certain, c'est qu'il ira là où on ne l'attend pas.

« Mon père m'a appris à refuser la facilité. » Le projet qu'il caressait d'adapter un autre livre de Félix, Le fou de l'île, est donc abandonné ? « Je ne ferai plus rien sur mon père. Ça a été dur. Je vais aller faire autre chose de dur, mais dans un autre secteur de mon cerveau. Je ne veux pas refaire ça. »

___________________________________________

Pieds nus dans l'aube prend l'affiche le 27 octobre