Karl Lemieux: la noirceur des hommes

Mettant en vedette Jean-Simon Leduc dans le rôle principal de Vincent, Martin Dubreuil, Francis La Haye, Marie Brassard et Robin Aubert, l'oeuvre, qui sera présentée dans quelques jours au Festival international du film de Rotterdam, se distingue par sa recherche esthétique (tournée en noir et blanc et en 16 mm) et formelle.

La Presse en a discuté avec le cinéaste.

On dirait que le son vous a amené au cinéma. Est-ce possible?

Oui. Longtemps, je me suis senti plus proche de la musique que du cinéma. J'ai grandi près de Victoriaville, où est présenté le Festival de musique actuelle. Un de mes musiciens préférés lorsque j'avais 15 ans, Thurston Moore, du groupe Sonic Youth, y est venu. Je me suis donc ouvert à des spectacles de free jazz, de musique contemporaine, etc. À travers cela, j'ai découvert tout un univers de gens qui expérimentaient avec le son. Et c'est devenu une passion.

Qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser Maudite poutine?

C'était une façon pour moi de digérer une partie de ma vie. Une façon de digérer le temps que j'ai passé dans la région du Centre-du-Québec. Je me suis penché sur de vieilles histoires dont j'ai été témoin, des choses qu'on m'a racontées. C'est important pour moi de travailler sur des thèmes et avec des matériaux qui m'intéressent.