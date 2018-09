Louis Bélanger tourne Vivre à cent à l'heure

Rémi Goulet, Antoine L'Écuyer et Elijah Patrice-Baudelot seront en vedette dans Vivre à cent à l'heure (titre de travail), le nouveau long métrage de Louis Bélanger (Gaz Bar Blues, Les mauvaises herbes) dont le tournage s'est amorcé hier.

Campée dans les années 70 et 80 dans la ville de Québec, cette comédie dramatique raconte l'histoire de trois adolescents, Louis, Daniel et Éric, amis indissociables et téméraires qui se laissent tenter par la revente de drogue.

Ce qui est d'abord un jeu devient de plus en plus un dangereux guêpier. Zakary Méthot, Alexis Martin, Marie-Hélène Thibault, Benoît McGinnis et plusieurs jeunes comédiens complètent la distribution.

Le tournage, qui a lieu à Montréal et à Québec, se poursuit jusqu'en novembre. - André Duchesne