Plusieurs chanteurs pour La course des tuques 

Alex Nevsky, Garou, Alexe, Dumas, Ludovick Bourgeois, Lulu Hughes, Kim Richardson, Corneille et Joshua Moreno seront les interprètes des chansons jouées dans le long métrage d'animation La course des tuques.

Les chansons ont été composées par Dumas qui cosigne également la trame originale avec Martin Roy.

Suite de La guerre des tuques 3D, le film est coréalisé par Benoit Godbout et François Brisson. Il raconte une course de super luges au village habité par François les lunettes et ses amis.

Rappelons qu'Hélène Bourgeois Leclerc, Gildor Roy, Ludivine Reding, Mariloup Wolfe et plusieurs autres prêtent leurs voix aux personnages.

La trame sonore sortira le 16 novembre et le film sera en salle le 7 décembre.