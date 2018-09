Les parts de marché du cinéma québécois ont baissé cet été

Les parts de marchés des films québécois se sont en effets situées à 8,8 % pour la période estivale, avec un box-office cumulatif de 6,25 millions de dollars. L'an dernier, le cumulatif avait atteint 12,44 millions, soit une part de marché de 17,9 %, selon Cinéac, une entreprise qui compile les recettes des films.

Paradoxalement, il s'agit du « deuxième plus bel été du cinéma québécois en six ans », rapporte Cinéac.

Deux titres québécois, 1991 (2,7 millions) et La chute de l'empire américain (2,4 millions), se retrouvent dans le palmarès des 20 titres les plus populaires de l'été. Toutes les autres productions qui y apparaissant sont américaines.

Dans l'ensemble, les recettes des salles de cinéma et des cinéparcs du Québec ont atteint 70,7 millions, un résultat légèrement supérieur au box-office estival de l'an dernier (69,4 millions). Le cinéma américain récolte la plus grande part de marché, soit 86,9 %.

En 2017, deux films québécois - les suites de Bon Cop, Bad Cop et de De père en flic - avaient très bien performé sur les écrans, ce qui a donné une saison exceptionnelle, expliquait jeudi Éric Bouchard, président de la Corporation des salles de cinéma du Québec. Cette année, 1991 et La chute de l'empire américain ont eu à peu près le même effet.

Selon M. Bouchard, les Québécois avaient perdu le goût d'aller voir des films locaux entre 2012 et 2016. Mais, les deux comédies grand public de 2017 les ont ramenés au cinéma, et ils sont revenus, dans une moindre proportion, cet été, croit-il.

M. Bouchard, qui est copropriétaire du Cinéma Saint-Eustache, croit que l'année 2018 sera un bon cru, avec 1991 et La chute de l'empire américain, qui n'ont pas fini leur carrière en salle, La course des tuques, qui prendra l'affiche en décembre, puis A Star Is Born et le film sur Neil Armstrong qui s'en viennent cet automne.

Pour la Corporation des salles de cinéma du Québec, il s'agit de bonnes nouvelles, « dans un contexte où les prédictions quant à l'avenir du cinéma en salle sont souvent peu optimistes », notamment à cause des plateformes comme Netflix. « Il y a encore des gens qui veulent voir un film sur grand écran [...] ; les chiffres le démontrent cet été », résume M. Bouchard.