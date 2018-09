Adib Alkhalidey et Anne Dorval dans le prochain Dolan

Gabriel D'Almeida Freitas, Pier-Luc Funk, Antoine Pilon, Adib Alkhalidey et Anne Dorval seront en vedette de l'un des prochains films de Xavier Dolan, intitulé Matthias et Maxime, dont le tournage a débuté il y a environ trois semaines.

«Dix ans ont passé depuis le début du tournage de J'ai tué ma mère. Le temps file, les films restent», a écrit Xavier Dolan sur Instagram sous des photos du plateau de tournage.

Une fois de plus, le réalisateur tiendra un rôle dans son film, dont on compte aussi Samuel Gauthier, Catherine Brunet, Marilyn Castonguay et Micheline Bernard dans la distribution.

«Et le talent se transcende. Je vous souhaite des merveilles!», a commenté sur Instagram l'actrice française Marion Cotillard, qui était en vedette dans le film de Dolan Juste la fin du monde.

Matthias et Maxime constitue le huitième film que réalise Xavier Dolan.