Mariloup Wolfe rêve d'un film sur le Rallye des Gazelles

«En lisant le texte, je n'ai pas vu la fin venir, dit une Mariloup Wolfe émue. Cette fin m'a secouée parce qu'elle est inattendue et triste. On y trouve quelque chose de lumineux, mais de triste en même temps. Ça m'a laissé des questionnements. Et j'aime justement ces films où l'on ne me dit pas tout, où l'on ne me prend pas par la main pour tout me révéler. Je dois moi-même composer avec ce que j'ai ressenti. Et c'est ça que Jouliks m'a fait à la lecture.»

Le couple des parents de Yanna est formé de Véra (Jeanne Roux-Côté), femme aux valeurs plus conservatrices, et de Zak (Victor Andrés Trelles Turgeon), homme épris d'un grand esprit de liberté, au point qu'il ne veut pas que sa fille fréquente l'école.

«Il y a entre eux un amour intense qui peut être en même temps destructeur, dit la cinéaste à propos de ce couple. Ce sont deux caractères forts qui sont unis, mais qui vont loin dans leur façon de s'aimer, ou de... mal s'aimer.»

Lilou la découverte

Hier, le plateau de tournage du film était installé au Musée ferroviaire de Saint-Constant. Lilou interprétait une scène où son personnage dormait sur un banc de la gare, ses souliers et sa petite bicyclette rouge reposant par terre à côté d'elle, dans l'attente d'un train. Car son personnage de Yanna fuguait pour aller rejoindre son père.

Avant une des prises, alors qu'un technicien tenait un panneau au-dessus de la tête de l'enfant pour la protéger du soleil, Lilou s'amusait à faire bouger ses orteils devant la lentille de la caméra installée sur une grue et placée au bout du banc.

«Je voulais juste les embêter pour ne pas qu'ils me voient, nous lance en rigolant la rieuse fillette au moment de la pause dîner.

- Qu'est-ce que tu aimes le plus chez Yanna?, demande-t-on à la jeune comédienne qui entre en troisième année.

- J'aime toute! Toute, toute, toute!

- Et ta scène préférée?

- La scène du poulet [elle devait attraper des poules avec Zak], celle de la bataille d'eau et celle du sling shot! J'aime aussi faire des jokes. Comme la momie quand je me suis enroulée dans du papier de toilette [elle l'a vraiment fait]!»

Pour Mariloup Wolfe et la productrice Annie Blais, Lilou a été une révélation à la fin des auditions, alors qu'ils avaient vu quelque 230 enfants.

«J'ai eu un coup de coeur, dit Mme Wolfe. J'ai constaté qu'elle était peut-être plus difficile à diriger, car elle est tannante et a du caractère. Mais, en même temps, je recherchais ça. J'étais prête à relever ce défi supplémentaire pour avoir plus de spontanéité à l'écran. Quand elle arrive à faire des choses spontanées, Lilou est magique.»

Produit et distribué par Téléfiction, le film met aussi en vedette Christiane Pasquier, Michel Mongeau, Jeremy Earp et Melissa Toussaint. La sortie est prévue en 2019.