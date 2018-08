Marc-André Grondin avec Podz, prise 2

Six ans après L'affaire Dumont, Marc-André Grondin s'apprête à retrouver Podz dans un long métrage dont l'histoire est inspirée du bouquin Mafia Inc. Les noms ont été changés, mais toute ressemblance avec des personnes existantes n'est quand même pas fortuite...

Quand on lui demande pourquoi le scénario de Mafia Inc., dont le tournage commencera le mois prochain, est l'un des meilleurs qu'il ait lus dans sa vie, Marc-André Grondin répond sans hésiter une seule seconde.

«Ce scénario est tout ce à quoi l'on ne s'attend pas au Québec, dit-il. Il est original et ne comporte aucune autocensure. J'ai l'impression qu'ils [producteurs et scénariste] sont partis du livre et qu'ils ont accouché du scénario le plus tripant possible pour le spectateur. L'amateur de films d'action va y trouver son compte, tout autant que l'amateur de films d'auteur. Il est rare de voir ça ici, car lorsqu'une production est d'une telle complexité, une censure naturelle risque de s'inscrire dans l'écriture, par crainte que tout ça coûte trop cher. Je sais que la distribution n'a pas encore été annoncée, mais je peux dire qu'on trouvera quelques noms connus et qu'on verra aussi beaucoup de nouvelles têtes. Ça va donner une véritable authenticité au récit.»

Écrit par Sylvain Guy (Liste noire, Louis Cyr), Mafia Inc. est la libre adaptation d'un livre publié en 2010, dans lequel les journalistes André Cédilot et André Noël retraçaient l'histoire du clan sicilien ayant dominé la mafia montréalaise pendant 30 ans. Avec, à sa tête, les frères Nicolo et Vito Rizzuto. Pour les besoins du film, tous les noms ont été changés.

«Mon personnage, complètement fictif, est un composite de plusieurs autres, explique l'acteur. J'y joue le meilleur ami du fils du parrain, et ma soeur est fiancée avec le plus jeune frère de cette famille. Les deux familles sont d'ailleurs très proches.»